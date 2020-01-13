Фильмы онлайн

Сегодня, 20:33
872
Идеальная гармония (2019-2020) Perfect Harmony
IMDB 6.5
Профессиональный
11 серия 1 сезон
Идеальная гармония (2019-2020) Perfect Harmony
Страна: США | Год: 2019, 2020
Жанр: комедия
Режиссер: Джейсон Уайнер, Джеффри Блитц
В ролях: Брэдли Уитфорд, Тимберли Хилл, Анна Кэмп, Уилл Гринберг, Шэнис Уильямс, Пол Вогт, Ризван Манжи, Гено Седжерс, Spencer Allport, Desi Dennis-Dylan
Время: ~ 22 мин.
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
Бывший преподаватель из Принстона знакомится с провициальным хором маленького американского городка. Неожиданно для себя герой решает остаться руководить симпатичными людьми из глубинки....
Сегодня, 20:32
15 538
Последний настоящий мужчина (2011-2020) Last Man Standing
КП 7.1
IMDB 7.6
Профессиональный
4 серия 8 сезон
Последний настоящий мужчина (2011-2020) Last Man Standing
Страна: США | Год: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Жанр: комедия
Режиссер: Джон Паскуин, Виктор Гонзалез, Тед Уасс
В ролях: Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Гектор Элизондо, Кейтлин Дивер, Кристоф Сандерс, Молли Эфраим, Аманда Фуллер, Джорди Мастерсон, Флинн Моррисон, Джонатан Адамс
Время: ~ 22 мин.
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
Сегодняшний мир принадлежит женщинам, а этот мужчина задался целью вернуть остальным мужчинам достойное место в обществе. Мужчины создавали цивилизации, изобрели локомотив и спортивный канал ESPN, но им приходится выяснить, что мир им больше не принадлежит. Быть мужественнее чем Майк Бакстер невозможно. Он...
Сегодня, 20:30
583
Уилл и Грейс (1998-2019) Will & Grace
КП 7.3
IMDB 7.2
Профессиональный
6 серия 11 сезон
Уилл и Грейс (1998-2019) Will & Grace
Страна: США | Год: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Жанр: мелодрама, комедия
Режиссер: Джеймс Берроуз
В ролях: Эрик Маккормак, Меган Маллалли, Шон Хейс, Дебра Мессинг, Шелли Моррисон, Гарри Конник мл., Ли-Эллин Бейкер, Бобби Каннавале, Том Гэллоп, Лесли Джордан
Время: ~ 22 мин.
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
Уилл Трумэн и Грейс Адлер - лучшие друзья и соседи, которые идеально подходят друг другу: они обожают одни и те же вещи и отлично понимают друг друга, но никогда не смогут завязать романтические отношения, потому что Уилл - гей, а Грейс - гетеросексуалка. Уилл - преуспевающий юрист из Манхэттана, красивый,...
Сегодня, 19:07
51
Чужак (2020) The Outsider
IMDB 8.1
Профессиональный
2 серия 1 сезон
Чужак (2020) The Outsider
Страна: США | Год: 2020
Жанр: триллер, детектив, криминал
Режиссер: Эндрю Бернштейн, Джейсон Бейтман, Шарлотта Брандстром
В ролях: Юл Васкес, Джейсон Бейтман, Джереми Бобб, Синтиа Эриво, Джон Геттье, Марк Менчака, Бен Мендельсон, Джулианна Николсон, Дерек Сесил, Билл Кэмп
Время: ~ 61 мин. / 01:01
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
Мужчину обвиняют в убийстве мальчика. Отпечатки пальцев указывают на него, но если верить записям с камер, то он в момент убийства находился в 90 км от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное....
Сегодня, 19:04
72
Про Веру (2020)
2 серия 1 сезон
Про Веру (2020)
Страна: Россия | Год: 2020
Жанр: драма
Режиссер: Евгений Семенов
В ролях: Вера Панфилова, Даниил Страхов, Владислав Новицкий, Екатерина Дубакина, Кристина Исайкина, Игорь Скляр, Денис Синявский, Артур Ваха, Александр Кудренко, Евгений Антропов
Время: ~ 53 мин.
Одинокая девушка Вера живёт учёбой и заботой о шестнадцатилетнем брате. Трудному подростку Вера старается заменить и мать, и отца, которых нет уже несколько лет. Как подарок судьбы в её жизнь врывается взрослый мужчина, успешный бизнесмен-строитель. Страсть и высокий романтический полёт оборачиваются для Веры...
Сегодня, 19:00
413
22 июля (2020) 22. juli
Профессиональный
3 серия 1 сезон
22 июля (2020) 22. juli
Страна: Норвегия | Год: 2020
Жанр: драма
Режиссер: Поль Слетауне, Сара Джонсен
В ролях: Александра Гьерпен, Ойвинд Брандцег, Хельга Гурен, Мариус Лиен, Фредрик Хойер, Маркус Тонсет, Гард Скагестад, Хамза Кадер, Пиа Боргли, Сири Форберг, Джон Блейкли Девик
Время: ~ 48 мин
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
Они помогают раненым. Они утешают скорбящих. Они пытаются понять... это история о тех, кто выполнял свою работу, когда 22 июля 2011 года на Норвегию обрушилась ужасная трагедия....
Сегодня, 18:57
25
Сарай (2018) The Barn
IMDB 4.5
Профессиональный
Сарай (2018) The Barn
Страна: США, Франция | Год: 2018
Жанр: ужасы, криминал, детектив
Режиссер: Мэтт Бюруа
В ролях: Гийом Форе, Кен Сэмюэлс, Ореган, Пайпер Линкольн, Янник Маццилли, Карен Френч, Адриэн Берто, Пьер Бисмут, Arnaud Devineau, Дориан Массон
Время: ~ 90 мин. / 01:30
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
Журналистка Мелисса Кроуфорд приезжает в Шугар Гров, штат Вирджиния, чтобы написать про серию произошедших там кровавых убийств. Вскоре желание узнать правду приводит ее к сараю, который хранит очень страшную тайну....
Сегодня, 18:48
21
Рождественское приключение (2017) Christmas Wander
IMDB 7.7
Профессиональный
Рождественское приключение (2017) Christmas Wander
Страна: США | Год: 2017
Жанр: драма
Режиссер: Micah Caronna
В ролях: Vanessa Simoes, Jody Mitchell, Amaris Kirby, Julian Simoes, Lakeshia Bond, Scott McDonough, Antoinette Mccormick, Joe Bachota, Robbie Bell, Lonia R. Broderick
Время: ~ 90 мин. / 01:30
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
Эмилия Питтман вынуждена отправиться в поездку со своим отцом, Фредом Питтманом, который бросил ее в детстве и теперь болеет Альцгеймером....
Сегодня, 18:43
21
Срез (2019) Cutoff
Профессиональный
Срез (2019) Cutoff
Страна: США | Год: 2019
Жанр: ужасы
Режиссер: Майк Макферсон
В ролях: Джек Макдональд, Бритт МакГрегор, Никкиша Льюис
Время: ~ 78 мин. / 01:18
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
В попытке создать произведение искусства нелюдимый композитор-мизантроп с каждым днём начинает всё больше терять связь с реальностью. Со временем он осознаёт, что в его квартире поселилось нечто потустороннее. Однако, как определить существо это из другого мира или же плод больной фантазии, которую лихорадит от...
Сегодня, 18:38
27
12-й подозреваемый (2019) Yeoldu beonjjae yonguija
IMDB 6.4
Профессиональный
12-й подозреваемый (2019) Yeoldu beonjjae yonguija
Страна: Корея Южная | Год: 2019
Жанр: детектив, история, триллер, криминал
Режиссер: Ко Мён-сон
В ролях: Ким Сан-гён, Хо Сон-тхэ, Пак Сон-ён, Ким Дон-ён, Чан Вон-ён, Чон Джи-сун, Нам Ён-у, Ким Хи-сан, Хан Джи-ан, Нам Сон-джин
Время: ~ 102 мин. / 01:42
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
Сеул, 1953 год. Только что закончилась Корейская война. В кафе под названием «Восточный чайный дом», как и обычно, собираются поэты, писатели и художники, и в этот раз представители творческой интеллигенции озабочены слухом, что известный поэт Пэк Ту-хван найден мёртвым на горе Намсан. Вскоре в заведение заходит...
Сегодня, 18:37
37
Страна грез (2019) Dreamland
IMDB 7.1
Профессиональный
Страна грез (2019) Dreamland
Страна: США | Год: 2019
Жанр: триллер, драма
Режиссер: Майлз Джорис-Пейрафит
В ролях: Марго Робби, Трэвис Фиммел, Керри Кондон, Дэрби Кэмп, Гаррет Хедлунд, Финн Коул, Лола Кёрк, Грэйсон Берри, Джинджер Т. Рекс, Джо Берримен
Время: ~ 98 мин. / 01:38
Перевод: Профессиональный (многоголосый закадровый)
Действие фильма разворачивается в 1930 годах вокруг 17-летнего парня Юджина Эванса, который охотится за беглой грабительницей банков. За ее голову обещают денежное вознаграждение, которое должно спасти его семейную ферму от долгов....
Сегодня, 16:33
25
Чистое небо (1961)
КП 8.0
IMDB 7.2
Чистое небо (1961)
Страна: СССР | Год: 1961
Жанр: драма, мелодрама, военный
Режиссер: Григорий Чухрай
В ролях: Нина Дробышева, Евгений Урбанский, Наталья Кузьмина, Виталий Коняев, Георгий Куликов, Леонид Князев, Георгий Георгиу, Олег Табаков, Алик Крылов, Виталий Бондарёв
Время: ~ 104 мин. / 01:44
Летчик-испытатель Астахов, герой Советского Союза, во время войны попадает в плен. После войны вернувшегося Астахова исключают из партии, увольняют с работы и лишают правительственной награды. Долгие годы герой не имеет возможности вернуться к своей профессии. Астахов спивается, но любовь Саши и вера в себя спасают...
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